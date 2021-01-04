МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Генпрокуратура России ограничила доступ более чем к 340 сайтам, откуда велись мошенничества в кредитно-финансовой сфере, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Эксперт рассказал, как отличить работника банка от телефонного мошенника

"Генеральной прокуратурой РФ во взаимодействии с Банком России и Роскомнадзором обеспечивается принятие комплекса мер по пресечению распространения в российском сегменте сети "Интернет" недостоверной общественно значимой информации. Генпрокуратурой России в Роскомнадзор направлено 54 требования об ограничении доступа к более чем 340 подобным информационным ресурсам в соответствии с Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". По результатам рассмотрения требования удовлетворены, противоправные сведения с интернет-ресурсов удалены либо доступ к ним ограничен", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что информация Банка России направляется в МВД для проверок с учетом имеющихся полномочий по выявлению и пресечению преступной деятельности в интернете, в том числе осуществляемой из иностранных юрисдикций, мошенничества в области электронных платежей и иных компьютерных преступлений.

После определения местонахождения серверов, на которых она размещена, материалы проверок направляются в соответствующие территориальные подразделения органов внутренних дел.

В Генпрокуратура пояснили, что в настоящее время доследственные проверки организованы в Крыму, Красноярском крае, Белгородской, Кировской, Московской, Омской, Ростовской и Ярославской областях.