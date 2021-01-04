МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады декабря осталась на уровне 4,49%, следует из материалов Банка России. Россиян предупредили о снижении ставок по вкладам в начале года

Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября — 4,33%. После этого она постепенно росла, и максимальное ее значение за этот период было зафиксировано по итогам второй декады ноября — 4,54%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.