МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа нарастила в 10 раз объем торгов иностранными бумагами в 2020 году и в 15 раз — в декабре, сообщила торговая площадка. Бумаги российских компаний дорожают в пределах 6% в Лондоне

"Объем торгов в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Санкт-Петербургской бирже по итогам 2020 года составил 167,29 миллиарда долларов, что в 10 раз больше, чем в 2019 году (16,73 миллиарда). Объем торгов по итогам декабря 2020 года составил 31,59 миллиарда долларов, что на 25,3% больше, чем в ноябре и в 15 раз, чем в декабре 2019 года", — говорится в сообщении торговой площадки.

Рекордный дневной объем торгов в 2020 году составил 2,21 миллиарда долларов и был зафиксирован 9 ноября.

Количество активных счетов инвесторов на Санкт-Петербургской бирже за 2020 год увеличилось в 7 раз и превысило 608,77 тысячи, а количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам составило 750,31 тысячи (увеличение в годовом исчислении в 6,3 раза).

Отмечается, что в 2020 году в режиме основных торгов инвесторы заключили 203,01 миллиона сделок, стоимостной объем средней сделки составил 824,02 доллара.

Количество ценных бумаг международных эмитентов на торгах Санкт-Петербургской биржи в 2020 году увеличилось на 22%, до 1523 инструментов (по состоянию на 31 декабря 2020 года). В пятерку лидеров по обороту в 2020 году в режиме основных торгов вошли "Тинькофф банк", ВТБ, Альфа-банк, БКС и ИК "Фридом финанс", сообщила биржа.