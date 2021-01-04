МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовлюты биткоина падает более чем на 15% в понедельник в рамках коррекции после обновления исторических максимумов в минувшие дни, прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

В воскресенье, 3 января, стоимость биткоина достигла нового исторического максимума в 34 778 долларов. Однако в понедельник цена криптовалюты перешла к снижению, биткоин дешевел более чем на 15%, достигая 28,5 тысячи долларов.

"Яркая динамика "бычьего" биржевого тренда в последние несколько дней выявила сильную его парадоксальность, позволяющую считать, что биржевой рост ведущей криптовалюты обусловлен не столько преобладанием тех или иных эмоций игроков, сколько большими частными вливаниями без яркого афиширования в СМИ", — отметил Панушкин.

"Фактически, можно говорить о некой временной перегретости рынка, связанной с дефицитом самих биткоинов. Подняв цену доступных монет до предела, рынок был вынужден уйти в корректировку. При благоприятном течении событий через неделю, 11 января, мы ожидаем курс в пределах 36 400 долларов", — добавил он.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34,8 тысячи долларов.