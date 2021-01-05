МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Биткоин, завершив драматичный понедельник с провалом на 15% относительно скромным снижением цены в 3%, во вторник перешел к росту — на данный момент растет на 4,8%, до 31,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Эксперт предупредил инвесторов о пузыре на рынке криптовалют

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 14.35 мск стоимость биткоина росла на 4,78%, до 31,52 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожает на 7,7%, до 31,487 доллара. На долю биткоина приходится примерно 68,15% всего глобального рынка криптовалют.

В понедельник падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов. В то же время биткоин завершил торги понедельника снижением лишь на 2,8%, до 32 тысяч долларов. Третьего января стоимость биткоина достигала нового исторического максимума в 34,7 тысячи долларов.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34,8 тысячи долларов.

"Как и предполагалось неделю назад, после слишком резкого взлета, биткоин выдохся, сначала откатившись на угрожающие 29 тысяч долларов, но затем вернувшись к 31 600 долларов", — прокомментировал положение РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"На наш взгляд, стратегически биткоин продолжит свой рост, который, однако, сейчас будет плавнее и медленнее. К концу дня 5 января, курс главной криптовалюты может подняться чуть выше 32 000 долларов за монету. Вместе с тем, психологический фон социальной матрицы крипторынка сохраняет осторожность, предполагая периодические коррекционные откаты", — отметил Панушкин.