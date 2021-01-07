МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг впервые превысила 37 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. JPMorgan спрогнозировал рост биткоина до $146 тысяч

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 02.57 мск, биткоин дорожал на 7,48%, до 36 850 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 8,40%, до 36 810 тысячи долларов. Минутами ранее цена биткоина впервые превысила отметку в 37 тысяч долларов и достигла нового исторического максимума в 37 002 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 68,5% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. Цена биткоина превысила последовательно 28 тысяч долларов, а затем 29 тысяч долларов. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысячи долларов. В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее биткоин вернулся к "бычьему" тренду.

"Наметившийся было "медвежий" разворот закончился, и после небольшой коррекционной передышки биткоин вновь устремился вверх. Участники рынка, откинув в сторону нахлынувшую тревожность, активизировались, и к концу дня биржевая стоимость главной криптовалюты может достичь 38 000 долларов", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

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