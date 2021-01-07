МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Минувший год принес страховщикам рост сборов в целом ряде видов страхования, эти тренды могут продолжиться и в следующем году, ожидают опрошенные РИА Новости эксперты и указывают, на какие аспекты стоит обратить внимание компаниям и их клиентам.

Так, например, рост произошел в сегменте страхования имущества юрлиц, где страховщики ждут развития и в 2021 году, отметила директор страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Никитина. Год стал успешным и в страховании жизни — позитивный тренд вполне может продолжиться, особенно если будет введена анонсированная система гарантирования под эгидой АСВ. Однако многое будет зависеть от реальных доходов населения, подчеркнула собеседница агентства.

Также Никитина напомнила, что в уходящем году отменили льготную программу страхования жилья в Москве, работавшую годами. Это, несомненно, негативно повлияет на сегмент страхования имущества граждан в ближайшее время, считает она. Спасать его будут развитие онлайн-продаж и маркетплейсов. Страховой рынок вырос благодаря дорогим продуктам

А руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов, в свою очередь, посоветовал поторопиться с разработкой региональных программ страхования жилья от ЧС, которых ждали в этом году и которые пока так и не появились. Они важны для страхователей, поскольку продолжают тренд на "все больший учет их интересов и обеспечение эффективности договора для всех его сторон", указал он.

ПЕРЕХОДЯЩИЕ ТРЕНДЫ

В страховании имущества наблюдается не только рост сборов, но и повышение ставок. Такие же тенденции в страховании финансовых и профессиональных рисков, в особенности ответственности директоров, подсчитали эксперты российского подразделения международного страхового брокера Marsh.

Рост цен на страхование имущества в первую очередь связан с повышением ставок на международном перестраховочном рынке. Что же касается ответственности директоров, то здесь брокер привел конкретные цифры: в Европе и России такие страховые программы выросли в цене на 25-50%, а для ряда публичных компаний рост составил 100% и более.

Так или иначе, клиенты не спешат отказываться от страхования, в том числе от сильно пострадавшего в этом году ДМС. Как сообщили брокеру в ходе его недавнего исследования десять крупнейших страховщиков ДМС в России, в 2020 году 98% их корпоративных клиентов сохранили программу добровольного медицинского страхования для сотрудников. Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году

"Хотя в 2020 году на первый план вышли убытки экономического характера, связанные с пандемией, никуда не делись риски, типичные для страхования: пожары, кражи и гражданская ответственность. Это означает, что в условиях, когда в следующем году перед многими менеджерами будет стоять задача сокращения расходов, стоит отдавать приоритет качеству страхового покрытия и надежности страхового партнера", — резюмировал начальник отдела страхования имущества "Марш — страховые брокеры" Илья Миронов.