МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Тенденция ослабления доллара к другим мировым валютам продолжится. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на слова руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева.

Он отметил, что "доллар дешевеет потому, что его стало слишком много. Мировые центробанки начали стимулировать экономику деньгами. В первую очередь это касается американской ФРС. Чтобы поддержать экономику, выросла эмиссия долларов. Их стало физически больше, а значит, есть все основания ждать, что американская валюта продолжит обесцениваться".

Деев сказал, что для того, чтобы сохранить сбережения, он рекомендует покупать доллары и евро равными частями. Тогда колебания этих валют относительно друг друга минимизируют потери при падении доллара.

Что же касается рубля, то здесь эксперт ожидает его дальнейшего ослабления. Он отметил, что "мир сейчас вошел в серьезную рецессию, до конца коронакризиса еще далеко, к тому же санкционное давления со стороны США почти наверняка усилится, а нефтяные цены вряд ли поднимутся выше 50-55 долларов за баррель. Скорее всего, российская валюта закрепится на текущих уровнях, но с тенденцией к снижению до 80 единиц за доллар и 93-94 единиц за евро".