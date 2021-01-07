МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Общая рыночная стоимость всех криптовалют впервые превысила один триллион долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

" Биткоин

Стоимость биткоина пробила психологическую отметку

Согласно данным CoinMarketCap, по состоянию на 19.06 мск, капитализация рынка криптовалют поднялась до 1,051 триллиона долларов.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысяч.

В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее биткоин вернулся к "бычьему" тренду. В четверг криптовалюта обновила очередной исторический максимум, достигнув уровня в 39 198 долларов.