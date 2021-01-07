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2021
https://1prime.ru/finance/20210107/832761624.html
Капитализация рынка криптовалют впервые превысила триллион долларов
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Общая рыночная стоимость всех криптовалют впервые превысила один триллион долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap. Согласно данным CoinMarketCap, по состоянию на... ПРАЙМ, 07.01.2021
криптовалюты, биткоин, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Общая рыночная стоимость всех криптовалют впервые превысила один триллион долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
Согласно данным CoinMarketCap, по состоянию на 19.06 мск, капитализация рынка криптовалют поднялась до 1,051 триллиона долларов.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В январе криптовалюта продолжила "бычий" тренд: за первые два дня 2021 года она последовательно преодолела сразу несколько отметок и поднялась с 30 тысяч долларов до 34 тысяч.
В понедельник в рамках коррекции падение биткоина достигало 16%, стоимость криптовалюты опускалась до 28,1 тысячи долларов, но позднее биткоин вернулся к "бычьему" тренду. В четверг криптовалюта обновила очередной исторический максимум, достигнув уровня в 39 198 долларов.