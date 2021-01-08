МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 6 января составил 110 миллионов долларов, сократившись с уровня прошлой недели в 230 миллионов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Совокупные притоки в российские фонды акций и облигаций составили 110 миллионов долларов против 230 миллионов долларов притоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре. При этом совокупный приток за 9 недель составил 2,5 миллиарда долларов, это лучший показатель с февраля 2017 года. Врач назвал самое опасное место для заражения COVID-19 в Москве

Отток средств из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (Russia-dedicated funds), за неделю составил 20 миллионов долларов против притока в 70 миллионов долларов неделей ранее. Это худший результат за последние девять недель.

"Фонды акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков — ред.) сообщили о чистом притоке в размере 1,7 миллиарда долларов и сохранили общую картину потоков средств всех категорий… Фонды, ориентированные на Китай, сообщили о чистом оттоке на сумму 3,7 миллиарда долларов, корейские фонды потеряли 451 миллион долларов, а фонды Бразилии — 151 миллион долларов, что является худшим показателем с сентября", — говорится в обзоре BCS Global Markets