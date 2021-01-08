МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в пятницу вновь обновила исторический максимум, впервые превысив уровень в 41 тысячу долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.56 мск биткоин дорожал на 9,79%, до 40 612 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет в цене на 9,58%, до 40 602 долларов. Минутами ранее криптовалюта впервые превысила уровень в 41 тысячу долларов и достигла нового исторического максимума в 41 057 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 69,8% всего глобального рынка криптовалют. Биткоин установил новый исторический рекорд

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор продолжает бить рекорды. В ходе торгов четверга цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40 365 долларов.

"Стремительный подъем биржевого курса биткоина, думаю, несет в себе не только финансово-технологическое противоречие между фиатом и криптой, но также испытывает очень сильное влияние политических событий, происходящих сейчас в США", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

"Достигнув теперь уже очередного рубежа в 41 000 долларов за монету, невольно напрашивается предположение о желании финансовых элит выйти из долларовой сферы даже в самих США. Думается, что нарастание политического противостояния в сочетании с кризисом доверия к фиату может стать очень серьезным испытанием для мира, подняв криптовалюту до высот, которые мы раньше прогнозировали на конец наступившего года", — добавил он.