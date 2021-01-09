МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Новые правила использования наличных, которые вступят в силу с 10 января, обусловлены прежде всего экономическим кризисом, который спровоцировали последствия пандемии, рассказал изданию "Экономика сегодня" лидер инвестсообщества ANGRY BONDS, независимый экономист Дмитрий Адамидов. Россиян предупредили о возможных проблемах при покупке квартиры

Механизм оборота наличных изменится как для юридических, так и для физических лиц.

В отношении последних, например, будет уделяться внимание почтовым переводам на суммы свыше 100 тысяч рублей. Кроме того, следить будут за обналичиванием средств, переведенных, например, на баланс телефона, также в сумме, превышающей 100 тысяч.

Также речь идет о ставках в лотерее, других азартных играх на сумму свыше 600 тысяч рублей, сделках с недвижимостью, включая все виды аренды и приобретения. Контролировать движение средств начнет Росфинмониторинг.

"Государство давно идет к усилению контроля движения наличных средств – все нормы так или иначе уже действуют и были введены ранее. С другой стороны, непонятно, до какой степени произойдет ужесточение в будущем", — прокомментировал нововведения Адамидов.

Что касается юрлиц, то под контроль попадут любые зачисления или списания наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей. Активнее начнут проверять зарубежные фирмы, созданные без образования юридического лица и осуществляющие деятельность на рынке более трех месяцев. В экспертном сообществе отмечают, что эта сфера нуждается в особом контроле на фоне событий, происходящих на международной арене.

"Нормы, которые распространяются на юридических лиц, фактически действуют уже давно – переводы на суммы свыше 100 тысяч и раньше были под наблюдением. Однако до наступления экономических трудностей актуальность подобного контроля была не столь высока, как сегодня. На второй план отслеживание подозрительных движений денег уходило и на фоне переделки финансовых систем. Конечно, банки следили за средствами своих клиентов, но сейчас готова инфраструктура, которая позволит развернуться на полную мощность", – считает эксперт.

Действие новых правил в полной мере распространится на наиболее специфические операции ломбардов, микрофинансовых организаций, страховых компаний, а также банков. Власти таким образом намерены сократить число компаний, ведущих двойную бухгалтерию, и вывести добросовестные из тени.

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