МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Резервный банк Новой Зеландии (название центрального банка страны — ред.) столкнулся со взломом одной из своих систем данных, сообщается в официальном пресс-релизе банка. Киберэксперты предупредили россиян о новой волне онлайн-мошенничеств

Как отмечается в пресс-релизе, незаконный вход был осуществлен в сторонний сервис для обмена данными, который банк использует для хранения и передачи важной информации. Глава банка Адриан Орр сообщил, что взлом удалось остановить, сейчас банк в срочном порядке устраняет проблему.

"Мы тесно сотрудничаем с национальными и международными экспертами по кибербезопасности и другими соответствующими органами в рамках нашего расследования и реагирования на эту злонамеренную атаку. Характер и объем информации, к которой потенциально мог быть получен доступ, пока не были установлены, но есть вероятность, что доступ был получен, в том числе, к коммерческой и персональной информации", — отметил Орр.

Как передает местная радиостанция RNZ со ссылкой на эксперта в области кибербезопасности, атака могла быть осуществлена другим правительством.

Система была переведена в офлайн-режим до окончания начального этапа расследования. Как заявил Орр, банк продолжает осуществлять свои основные функции.