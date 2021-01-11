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Эксперт рассказала, как правильно копить в 2021 году
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Наиболее правильным способом сохранить и преумножить свои сбережения в текущем году будет вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не стоит забывать и о паевых... ПРАЙМ, 11.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Наиболее правильным способом сохранить и преумножить свои сбережения в текущем году будет вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не стоит забывать и о паевых инвестиционный фондах (ПИФ) и срочных депозитах, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
"Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую", — сказал она.
Вкладываться в недвижимость не только выгодно, это также позволит улучшить свое жилищное положение.
"Срочный банковский депозит или размещение средств в ПИФах. Сейчас, когда наблюдается период низких ставок, возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке. Но в отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Но зато данный вид вложения средств дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — заключила она.