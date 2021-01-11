МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Наиболее правильным способом сохранить и преумножить свои сбережения в текущем году будет вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не стоит забывать и о паевых инвестиционный фондах (ПИФ) и срочных депозитах, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Минфин объяснил россиянам, как правильно копить деньги

"Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую", — сказал она.

Вкладываться в недвижимость не только выгодно, это также позволит улучшить свое жилищное положение.

"Срочный банковский депозит или размещение средств в ПИФах. Сейчас, когда наблюдается период низких ставок, возрастает повышенный интерес к брокерскому обслуживанию на финансовом рынке. Но в отличие от депозитов, инвестиции в ПИФы не защищены государственной системой страхования вкладов. Но зато данный вид вложения средств дает выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — заключила она.