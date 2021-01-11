АФИНЫ, 11 янв — ПРАЙМ. Президент Кипра Никос Анастасиадис в интервью газете "Политис" отверг обвинения в причастности к коррупционным действиям и продаже "золотых паспортов". Контрольные органы несколько раз проверяли принадлежавшую ему юридическую компанию и не нашли никаких нарушений, подчеркнул Анастасиадис. Еврокомиссия проверит законность "золотых паспортов" Кипра и Мальты

Кипр с 1 ноября 2020 года отменил Кипрскую инвестиционную программу (КИП), по которой инвесторы могли получить кипрское гражданство в обмен на инвестиции. Программа была отменена после выхода программы-расследования телеканала "Аль-Джазира" о причастности кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам.

Президент Кипра в интервью отверг обвинения со стороны оппозиции в росте коррупции во время его правления. Тем не менее Анастасиадис признал наличие нарушений в реализации КИП.

"Инвестиционная программа была программой стимулирования в то время, когда экономика высыхала в буквальном смысле слова. Множество строительных компаний не могли обслуживать свои кредиты, банки нуждались в ликвидности. Это было объявлено как мера, которая может помочь экономике. Существующая система натурализации, действующая с 2007 года, была существенно изменена. Как и любая другая программа, этой системой злоупотребляли", — сказал Анастасиадис.

По его словам, было много вводящих в заблуждение объявлений о том, что за 800 тысяч евро можно получить кипрское гражданство, а также назвал сплетнями, что правительство массово продавало паспорта.

Президент Кипра заявил, что в программу вносились улучшения каждый раз, когда в ней обнаруживались слабые места.

"Например, в 2014 году уже не принималась покупка недвижимости за наличные и кредитными картами. Впоследствии через банки был введен более строгий контроль", — сказал он.

На вопрос оппозиции об участии в программе его бывшей юридической компании президент ответил, что в фирме 50% принадлежат двум дочерям, а 50% — двоим партнерам. "Из 6700 паспортов (выданных по КИП) моя юридическая фирма, которую я не контролирую, подала 57 заявок", — сообщил он. Коррупционеры в России уходят от 98% штрафов

Анастасиадис заявил, что ничего аморального не совершал. "Что, президент республики составлял программу, чтобы те 8 или 9 миллиардов, которые пришли на Кипр, пришли в адвокатскую контору Никоса Анастасиадиса? Сколько тысяч рабочих в стране с 16% безработицы нашли работу? Как снизилась безработица?" — поинтересовался он.

Глава страны добавил, что генеральный аудитор после жалобы оппозиции провел расследование в его юридической фирме и не нашел ничего незаконного. По его словам, фирму проверял Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, Кипрская служба по борьбе с финансовыми нарушениями, а также Коллегия адвокатов и налоговые органы.

Анастасиадис заявил, что не передал бы свою фирму детям, если бы знал о возможных обвинениях.