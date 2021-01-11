МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Акции компании Twitter на предварительных торгах в США в понедельник упали в цене более чем на 8% после блокировки аккаунта действующего американского президента Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. Twitter будет пресекать попытки Трампа обойти блокировку аккаунта

По состоянию на 12.44 мск акции компании на предторгах снижались в цене на 7,89%, до 47,42 доллара. Минутами ранее падение достигало 8,3%.

Соцсеть Twitter 9 января заморозила учетную запись Трампа на постоянной основе в связи "с риском дальнейшего подстрекательства к насилию". Кроме того, ранее в январе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрывали доступ к профилям Трампа на различные сроки. Поводом для таких мер стали обращения президента США к протестующим, которые 6 января устроили погром в здании конгресса США. Трамп должен уйти в отставку 20 января, на пост президента заступит Джо Байден, избранный в ноябре.

По данным американских СМИ, Трамп позже в понедельник выступит с заявлением касательно блокировки соцсетями его аккаунтов.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.