МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Для российских ломбардов вступили в силу очередные статьи закона, регулирующего их деятельность.

Как сообщает "Российская газета", изменятся правила работы ломбардов.

Итак, теперь владеть ломбардом сможет только юридическое лицо, которое будет включено Банком России в государственный реестр.

В случае, если это юрлицо будет исключено из реестра, то организация потеряет право на статус ломбарда.

Ранее этот госреестр тоже велся, но на основе данных ЕГРЮЛ. Теперь, в связи с изменением в законодательстве, старый сменится сформированным по новым правилам.

Еще одно нововведение — что ЦБ РФ раньше мог ограничивать работу ломбардов только через суд, а теперь будет делать это путем исключения из госреестра.

Также для ломбардов вводится запрет на работу с недвижимостью: они смогут выдавать займы только под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования.

Как уточняет "Парламентская газета", в соответствии с Налоговым кодексом, с ломбардов взимается государственная пошлина за совершение в отношении их юридически значимых действий. "В связи с этим законопроект предлагает за внесение сведений в реестр ломбардов установить пошлину в размере 1500 рублей. Эта плата идентична величине госпошлины, которая уплачивается за внесение данных в перечень микрофинансовых организаций", — говорится в материале.