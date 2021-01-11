МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 12 января, проведет депозитный аукцион сроком одна неделя, следует из материалов регулятора.

!Флаг на здании Центрального банка РФ

Эксперты сказали, когда ЦБ поменяет денежную политику

Уточняется, что максимальная возможная процентная ставка в заявке — 4,25% годовых, дата привлечения денежных средств в депозит — 13 января, дата возврата депозита и уплаты процентов — 20 января. Минимальная сумма одной заявки составляет десять миллионов рублей.

ЦБ возобновил депозитные аукционы в августе 2016 года после полутора лет перерыва на фоне притока ликвидности в банковский сектор.

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