2021-01-11T17:56:33+03:00
2021-01-11T17:56:33+03:00
2021-01-11T17:56:33+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210111/832784339.html
Центробанк проведет недельный депозитный аукцион 12 января
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Банк России во вторник, 12 января, проведет депозитный аукцион сроком одна неделя, следует из материалов регулятора. Уточняется, что максимальная возможная процентная ставка в... ПРАЙМ, 11.01.2021
цб рф, аукцион, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 12 января, проведет депозитный аукцион сроком одна неделя, следует из материалов регулятора.
Уточняется, что максимальная возможная процентная ставка в заявке — 4,25% годовых, дата привлечения денежных средств в депозит — 13 января, дата возврата депозита и уплаты процентов — 20 января. Минимальная сумма одной заявки составляет десять миллионов рублей.
ЦБ возобновил депозитные аукционы в августе 2016 года после полутора лет перерыва на фоне притока ликвидности в банковский сектор.
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