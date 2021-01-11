МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 12 января, проведет депозитный аукцион сроком одна неделя, следует из материалов регулятора. Эксперты сказали, когда ЦБ поменяет денежную политику

Уточняется, что максимальная возможная процентная ставка в заявке — 4,25% годовых, дата привлечения денежных средств в депозит — 13 января, дата возврата депозита и уплаты процентов — 20 января. Минимальная сумма одной заявки составляет десять миллионов рублей.

ЦБ возобновил депозитные аукционы в августе 2016 года после полутора лет перерыва на фоне притока ликвидности в банковский сектор.

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