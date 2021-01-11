МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Доля евро в международных резервах РФ сократилась за год к 30 июня до 29,5% с 30,6%, доллара — до 22,2% с 24,2%, юаня — до 12,2% с 13,2%, следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте". Доллар дорожает к мировым валютам

Одновременно выросла доля золота — до 22,9% с 19,1%. Доля фунтов стерлингов за год почти не изменилась и составила 5,9% против 6% на 30 июня 2019 года.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3%, до 554,4 миллиарда долларов на начало прошлого года. На 25 декабря 2020 года они находились на уровне 592,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.

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