2021-01-11T18:25:28+03:00
2021-01-11T18:25:28+03:00
2021-01-11T18:25:28+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210111/832784801.html
Доля валют в российских резервах снизилась в пользу золота
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доля евро в международных резервах РФ сократилась за год к 30 июня до 29,5% с 30,6%, доллара — до 22,2% с 24,2%, юаня — до 12,2% с 13,2%, следует из "Обзора деятельности Банка... ПРАЙМ, 11.01.2021
международные резервы рф, новости, экономика, финансы, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83237/69/832376923.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83237/69/832376923.jpg
https://1prime.ru/images/83237/69/832376917.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83237/69/832376917.jpg
https://1prime.ru/images/83237/69/832376914.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83237/69/832376914.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210111/832780501.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Доля евро в международных резервах РФ сократилась за год к 30 июня до 29,5% с 30,6%, доллара — до 22,2% с 24,2%, юаня — до 12,2% с 13,2%, следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".
Одновременно выросла доля золота — до 22,9% с 19,1%. Доля фунтов стерлингов за год почти не изменилась и составила 5,9% против 6% на 30 июня 2019 года.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3%, до 554,4 миллиарда долларов на начало прошлого года. На 25 декабря 2020 года они находились на уровне 592,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 миллиарда долларов.
Ранее эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в 2021 году