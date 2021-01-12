МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. В настоящее время уровень ставок по вкладам находится на низком уровне, не позволяющем уберечь накопления от инфляции, но ситуация может измениться. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов. Эксперт объяснил, как могут украсть ваш вклад в банке

По рублевым депозитам средняя ставка составляет 4,2%, что при уровне инфляции почти в 5% означает – вклад не приносит дохода, а становится убыточным. По вкладам в долларах та же самая ситуация – ставки слишком низкие. Таким образом, остается лишь искать банк с максимальными на данный момент ставками, обращая при этом внимание на его надежность. Однако ситуация может измениться, добавляет эксперт.

Если Центральный банк в 2021 году примет решение об увеличении ключевой ставки (сейчас она находится на уровне 4,25%), это приведет к увеличению ставок по вкладам в банках.

"В таком случае придется просто выбирать банковскую структуру с наиболее высоким процентом и гарантированным пассивным доходом", — отмечает финансист.