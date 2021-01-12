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2021
https://1prime.ru/finance/20210112/832785072.html
Эксперт рассказал, на каком вкладе выгоднее хранить деньги в 2021 году
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МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. В настоящее время уровень ставок по вкладам находится на низком уровне, не позволяющем уберечь накопления от инфляции, но ситуация может измениться. Об... ПРАЙМ, 12.01.2021
депозиты, банк, банковский вклад, вклады, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ. В настоящее время уровень ставок по вкладам находится на низком уровне, не позволяющем уберечь накопления от инфляции, но ситуация может измениться. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
По рублевым депозитам средняя ставка составляет 4,2%, что при уровне инфляции почти в 5% означает – вклад не приносит дохода, а становится убыточным. По вкладам в долларах та же самая ситуация – ставки слишком низкие. Таким образом, остается лишь искать банк с максимальными на данный момент ставками, обращая при этом внимание на его надежность. Однако ситуация может измениться, добавляет эксперт.
Если Центральный банк в 2021 году примет решение об увеличении ключевой ставки (сейчас она находится на уровне 4,25%), это приведет к увеличению ставок по вкладам в банках.
"В таком случае придется просто выбирать банковскую структуру с наиболее высоким процентом и гарантированным пассивным доходом", — отмечает финансист.