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Минфин на первых в году аукционах предложит ОФЗ двух серий
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Минфин России на первых в 2021 году аукционах предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить в... ПРАЙМ, 12.01.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Минфин России на первых в 2021 году аукционах предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства.
Минфин намерен разместить в среду, 13 января, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
В целом в первом квартале 2021 года Минфин планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 1 триллион рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 450 миллиардов рублей, от 10 лет — также 450 миллиардов рублей.
Минфин РФ в 2020 году разместил на аукционах облигации федерального займа совокупно на рекордные 5,279 триллиона рублей, что в два с половиной раза превышает аналогичный показатель за 2019 год. Программа внутренних заимствований на 2021 год предполагает привлечение 3,7 триллиона рублей в валовом выражении.