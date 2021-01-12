МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Минфин России на первых в 2021 году аукционах предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства. Центробанк продал на внутреннем рынке валюту на 5,3 миллиарда рублей

Минфин намерен разместить в среду, 13 января, ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в первом квартале 2021 года Минфин планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 1 триллион рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 450 миллиардов рублей, от 10 лет — также 450 миллиардов рублей.

Минфин РФ в 2020 году разместил на аукционах облигации федерального займа совокупно на рекордные 5,279 триллиона рублей, что в два с половиной раза превышает аналогичный показатель за 2019 год. Программа внутренних заимствований на 2021 год предполагает привлечение 3,7 триллиона рублей в валовом выражении.