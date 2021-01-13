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2021
https://1prime.ru/finance/20210113/832798510.html
Минфин разместил ОФЗ на 10,15 миллиарда рублей
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Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 10,15 миллиарда рублей... ПРАЙМ, 13.01.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26236 с погашением в мае 2028 года на 10,15 миллиарда рублей при спросе 15,301 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 99,22% от номинала, средневзвешенная цена — 99,2736% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,91% годовых, средневзвешенная доходность — 5,91% годовых.
Позднее Минфин предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
Минфин проводит первые в 2021 году аукционы по размещению облигаций федерального займа. В целом в первом квартале 2021 года Минфин планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 1 триллион рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 450 миллиардов рублей, от 10 лет — также 450 миллиардов рублей.