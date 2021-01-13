2021-01-13T16:03:59+03:00
2021-01-13T16:03:59+03:00
2021-01-13T16:03:59+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210113/832799455.html
Ставка по вкладам крупнейших банков России остается на прежнем уровне
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Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады января осталась на уровнях второй и... ПРАЙМ, 13.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады января осталась на уровнях второй и третьей декады декабря — 4,49%, следует из материалов Банка России.
Рекордно низкий показатель средней ставки был зафиксирован в первой декаде октября — 4,33%. После этого она постепенно росла, и максимальное ее значение за этот период было зафиксировано по итогам второй декады ноября — 4,54%.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.