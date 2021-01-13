МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за 2020 год увеличился в рублях на 5,773 триллиона, до 13,546 триллиона рублей, а в долларах — на 57,8 миллиарда, до 183,358 миллиарда долларов, говорится в сообщении Минфина.

Объем ФНБ за декабрь 2020 года увеличился в рублях на 88,65 миллиарда, а в долларах — на 5,965 миллиарда. На 1 декабря его объем составлял 13,457 триллиона рублей, или 11,8% ВВП, прогнозируемого на 2020 год, а в долларовом эквиваленте — 177,393 миллиарда долларов. При этом на 1 января 2020 года объем фонда составлял 7,773 триллиона рублей, или 125,6 миллиарда долларов. Эксперты ожидают сокращения налоговых выплат в бюджет в январе на 37%

"По состоянию на 1 января 2021 года объем ФНБ составил 13 545 663,0 миллиона рублей, или 11,7% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", – говорится в сообщении. Это эквивалентно 183,358 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда по состоянию на 1 января составил эквивалент 8,658 триллиона рублей, или 117,195 миллиарда долларов, что составляет 7,5% от прогнозируемого на текущий год объема ВВП.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 51,244 миллиарда долларов, 44,166 миллиарда евро, 8,551 миллиарда фунтов стерлингов и 11,628 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 534,268 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 279,346 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 3,072 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 59,5 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота".

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за период с 1 января по 31 декабря 2020 года составила 1,774 триллиона рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 264 миллиарда рублей, что эквивалентно 3,4 миллиарда долларов.