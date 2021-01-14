МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. При полном погашении кредита необходимо закрыть кредитный счет. Некоторые банки делают это автоматически после погашения задолженности, но не все. Может случиться так, что счет будет открыт и за его обслуживание начнет начисляться плата, рассказал агентству "Прайм" старший юрист "BMS Law Firm" Владимир Шалаев. Эксперт рассказал, почему не стоит брать кредит под Новый год

"Иногда закрыть счет можно в онлайн-приложении, если такой опции нет — пишите заявление в отделение банка. Также обязательно получите справку от банка об отсутствии задолженности. Это поможет, если возникнут какие-то споры с кредитным учреждением в дальнейшем", — рекомендует эксперт.

На практике также встречаются ситуации, когда после выплаты кредита оказывается, что у заемщика еще остались долговые обязательства перед банком. Это может быть связано с действием каких-либо дополнительных банковских продуктов. Так, нередко при выдаче кредита оформляются страховые услуги, кредитные и дебетовые карты, пакеты премиального обслуживания, отмечает он.

"При этом в период действия кредита по этим продуктам могут применяться льготные условия, например, совсем не начисляться плата. Соответственно, после закрытия кредита платежи начинают приходить в полном объеме, из-за чего образуется долг перед банком. Поэтому после погашения кредита стоит обратиться в банк, чтобы проверить наличие дополнительных продуктов", — поясняет Шалаев. Эксперт рассказал, на каком вкладе выгоднее хранить деньги в 2021 году

Кроме того, образование задолженности возможно, если погашение займа осуществляется уже в рамках исполнительного производства. В этом случае банк продолжает начислять проценты до полного закрытия долга. Действия банка по начислению процентов в этом случае будут правомерными, — предупреждает юрист.

"В такой ситуации необходимо не только погасить задолженность и проценты, накопленные во время действия кредитного договора, но и сумму, которая образовалась уже в процессе судебного разбирательства и исполнительного производства", — заключил Шалаев.