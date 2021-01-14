МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Юридические лица смогут подключиться к финансовому маркетплейсу, соответствующий проект закона внесен в Госдуму, говорится в сообщении Банка России.

По действующему законодательству пользоваться услугами финансовых платформ могут только физические лица. Сейчас в системе "Маркетплейс" работает три платформы: "Финуслуги", где можно открыть банковский вклад и купить полис ОСАГО, "ВТБ Регистратор", который предлагает внебиржевые государственные облигации, и специализированный депозитарий "Инфинитум" с линейкой паев паевых инвестиционных фондов. "Детский мир" запустил собственный маркетплейс

"Однако интерес к дистанционным финансовым услугам есть и у юридических лиц, которые нуждаются, прежде всего, в получении заемных средств. После принятия законопроекта они смогут сравнивать и выбирать предложения от разных банков на одной онлайн-площадке и совершать сделки без географических ограничений", — сообщил ЦБ.

Новация будет способствовать расширению спектра продуктов и сервисов на финансовых платформах, повышению конкуренции на рынке и дальнейшему развитию дистанционных финансовых услуг, отметили в ЦБ.

Проект "Маркетплейс" был инициирован ЦБ РФ в 2017 году с целью создания регуляторных условий для дистанционной продажи финансовых продуктов по всей стране.