2021-01-14T15:50:26+03:00
2021-01-14T15:50:26+03:00
2021-01-14T15:50:26+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210114/832808713.html
Денежная база России в широком определении за декабрь немного снизилась
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Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 января составил 18,472 триллиона рублей против 18,632 триллиона на 1 декабря, сообщил Банк России. Таким... ПРАЙМ, 14.01.2021
центробанк, россия, денежная база, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 января составил 18,472 триллиона рублей против 18,632 триллиона на 1 декабря, сообщил Банк России.
Таким образом, за декабрь показатель снизился на 0,86%, или на 159,8 миллиарда рублей.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,42 триллиона рублей на 1 января). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,549 триллиона рублей), обязательные резервы (713,6 миллиарда рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (1,221 триллиона рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (570 миллиардов рублей).