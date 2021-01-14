МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 января составил 18,472 триллиона рублей против 18,632 триллиона на 1 декабря, сообщил Банк России. Банк России уточнил основания для блокировки счетов

Таким образом, за декабрь показатель снизился на 0,86%, или на 159,8 миллиарда рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,42 триллиона рублей на 1 января). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,549 триллиона рублей), обязательные резервы (713,6 миллиарда рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (1,221 триллиона рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (570 миллиардов рублей).