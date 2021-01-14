МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2020 году снизился на 14%, в декабре вырос на 3%, говорится в материалах ЦБ РФ. Рубль стал самой недооцененной валютой в мире по "индексу бигмака"

Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 4,7% по сравнению с ноябрем, к евро — на 2,4%.

Номинальный курс рубля к доллару вырос в декабре на 4%, к евро — на 1,1%.