2021-01-14T16:22:45+03:00
2021-01-14T16:22:45+03:00
2021-01-14T16:22:45+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210114/832808914.html
ЦБ заявил о падении реального эффективного курса рубля в 2020 году
Финансы
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2020 году снизился на 14%, в декабре вырос на 3%,... ПРАЙМ, 14.01.2021
рубль, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в 2020 году снизился на 14%, в декабре вырос на 3%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в декабре вырос на 4,7% по сравнению с ноябрем, к евро — на 2,4%.
Номинальный курс рубля к доллару вырос в декабре на 4%, к евро — на 1,1%.