МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. За несколько последних лет количество фактов хищений вкладов граждан возросло в несколько раз. Эта тенденция объясняется активной цифровизацией доступов к вкладам из систем интернет-банкинга. При получении доступа к интернет-банкингу злоумышленник видит все открытые счета клиента и способен осуществлять любые расходные операции, в том числе и выполнить перевод средств, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Эксперт рассказал, когда банк может забрать ваш вклад себе

"Несанкционированный доступ к интернет-банку осуществляется путем хищения реквизитов доступа от ДБО. Для этого мошенники создают фишинговые ресурсы, заражают устройства клиентов банков вредоносным ПО — вирусами и троянами, реализуют атаки методами социальной инженерии, вынуждая жертв под различными предлогами выполнять операции, способствующие совершению хищения", — поясняет эксперт.

Цифровизация банковских продуктов для физлиц послужила и причиной роста проблемных кредитов для банков. Сегодня, когда злоумышленник получает доступ к ДБО и, как следствие, счету жертвы, он может совершить выгодное для себя хищение, даже если сумма остатка невелика, добавляет он.

Так, если банк предварительно одобрил клиенту кредит на определенную сумму, мошенник может завершить оформление заявки и получить средства за часы или порой минуты и следом также вывести средства.

"Классические схемы "изъятия" вкладов операционными сотрудниками также не исчезают. Ключевыми направлениями хищений являются так называемые переводы со "спящих счетов", то есть, вкладов, по которым истекли основные сроки и нет активности со стороны держателя вклада", — предостерегает Сизов. "Петух наконец клюнул". Россияне ринулись забирать деньги из банков

Совершение операций по таким счетам сложно отследить, ведь по факту сотрудник один на один взаимодействует с клиентом, который удостоверяет свою личность паспортом. Это значит, что операционист сам лично или в сговоре может осуществить перевод средств на свой счет или счет подельника, отмечает он.

"Для снижения рисков реализации таких хищений банки вводят дополнительные меры подтверждения операций, начиная от дополнительных кодов и заканчивая биометрическим распознаванием того, что клиент действительно присутствовал в офисе и давал распоряжение на закрытие вклада и перевод средств". – заключил Сизов.