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Минфин России приступил к разработке новой стратегии финансового рынка
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Минфин РФ начал разработку новой стратегии финансового рынка, внесёт ее в правительство не позднее третьего квартала 2021 года, сообщило министерство в пятницу. "Минфин России, по... ПРАЙМ, 15.01.2021
стратегия, россия, минфин, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ начал разработку новой стратегии финансового рынка, внесёт ее в правительство не позднее третьего квартала 2021 года, сообщило министерство в пятницу.
"Минфин России, по поручению правительства РФ, приступил к разработке стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Прежде всего, она будет ориентирована на повышение эффективности отрасли, совершенствование финансовой инфраструктуры", — говорится в сообщении.
"Мы следим за тенденциями рынка: в том числе за увеличением частных инвестиций в экономике, которые требуют особого внимания со стороны регуляторов. Необходимо не только предложить рынку новые инструменты, но и проработать механизмы, обеспечивающие защиту клиентов финансовых организаций и розничных инвесторов", — цитирует пресс-служба министра финансов Антона Силуанова.
Основной задачей стратегии Минфин называет формирование конкурентной, доверительной и инновационной среды в банковском секторе и на финансовых рынках. Особое внимание разработчики обещают уделяться развитию инструментов долгового и долевого финансирования для реального сектора экономики.
"Проект стратегии планируется направить в правительство не позднее III квартала 2021 года. Разработка стратегии будет осуществляться в тесном контакте как с регулятором – Банком России, так и с участниками рынка", — отмечается в сообщении.