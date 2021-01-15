МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Минфин РФ начал разработку новой стратегии финансового рынка, внесёт ее в правительство не позднее третьего квартала 2021 года, сообщило министерство в пятницу.

"Минфин России, по поручению правительства РФ, приступил к разработке стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Прежде всего, она будет ориентирована на повышение эффективности отрасли, совершенствование финансовой инфраструктуры", — говорится в сообщении. Минфин рассказал о возможности снижения налоговой нагрузки в России

"Мы следим за тенденциями рынка: в том числе за увеличением частных инвестиций в экономике, которые требуют особого внимания со стороны регуляторов. Необходимо не только предложить рынку новые инструменты, но и проработать механизмы, обеспечивающие защиту клиентов финансовых организаций и розничных инвесторов", — цитирует пресс-служба министра финансов Антона Силуанова.

Основной задачей стратегии Минфин называет формирование конкурентной, доверительной и инновационной среды в банковском секторе и на финансовых рынках. Особое внимание разработчики обещают уделяться развитию инструментов долгового и долевого финансирования для реального сектора экономики.

"Проект стратегии планируется направить в правительство не позднее III квартала 2021 года. Разработка стратегии будет осуществляться в тесном контакте как с регулятором – Банком России, так и с участниками рынка", — отмечается в сообщении.