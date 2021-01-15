МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 13 января составил 370 миллионов долларов, увеличившись с уровня прошлой недели в 110 миллионов, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Совокупные притоки в российские фонды акций и облигаций составили 370 миллионов долларов против 110 миллионов долларов притоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре. Заставят доплатить. Что банки узнают о ваших расчетах наличными

Приток средств в фонды акций, специализирующиеся исключительно на рынке РФ (Russia-dedicated funds), за неделю составил 20 миллионов долларов против оттока в 20 миллионов долларов неделей ранее.

"Совокупные притоки в российские акции из всех категорий фондов составили 290 миллионов долларов, что стало лучшим результатом с января 2020 года. Притоки в российские фонды были небольшими. В то же время фонды акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков — ред.) за неделю получили чистые притоки в размере 5,4 миллиарда долларов и, таким образом, внесли основной вклад в положительный результат", — говорится в обзоре BCS Global Markets.

"Мы по-прежнему считаем рынок перегретым, но ожидаем сохранения сильной динамики на фоне таких высоких притоков – считаем целесообразным дождаться заметного ослабления притоков, после чего можно начинать тактически фиксировать прибыль", — отметили эксперты.