МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в 2020 году снизилась на 7,7% по сравнению с предыдущим годом — до 781,588 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

"За год банк заработал 781,6 миллиарда рублей чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность капитала составила 16,5%, а рентабельность активов — 2,6%", — говорится в сообщении кредитной организации. Власти теряют возможность сдерживания цен на бензин

В декабре банк получил 62,5 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ против 55,9 миллиарда рублей в декабре 2019 года.

ОБЪЕМ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Средства физических лиц в Сбербанке на 1 января 2021 года по РСБУ выросли на 15,3% по сравнению с показателем на 1 января 2020 года, до 15,711 триллиона рублей, средства компаний выросли на 17,3%, до 7,8 триллиона рублей, следует из отчетности банка.

"Средства физических лиц в декабре выросли на 6,1% или на 901 миллиард рублей без учета валютной переоценки, что в 1,5 раза превысило прирост декабря предыдущего года. Рост произошел как за счет срочных счетов, так и за счет средств на банковских картах во всех основных валютах. В целом по итогам года средства физических лиц выросли на 15,3%, или на 11,6%, без учета валютной переоценки", — добавляется в сообщении банка. Дело не в Alibaba. Китайские товары для россиян могут подорожать

Средства юрлиц за декабрь снизились на 0,8%, до 7,8 триллиона рублей за счет валютных колебаний, без учета которых рост составил 0,3%. Рост средств корпоративных клиентов за 2020 год составил 17,3%, или 7,9%, без учета валютной переоценки.