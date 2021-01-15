МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Россия больше, чем Запад, подвержена внешним шокам, у нас нет резервной валюты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

"Мы больше подвержены разного рода шокам внешним. У нас нет резервной валюты, о чем мы многократно с Антоном Германовичем (Силуановым, глава Минфина — ред.) повторяем", — сказала она. Банк России уточнил основания для блокировки счетов

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.