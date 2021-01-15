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2021
https://1prime.ru/finance/20210115/832815579.html
Набиуллина рассказала о подверженности России внешним шокам
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Россия больше, чем Запад, подвержена внешним шокам, у нас нет резервной валюты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Гайдаровском форуме. "Мы больше... ПРАЙМ, 15.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Россия больше, чем Запад, подвержена внешним шокам, у нас нет резервной валюты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
"Мы больше подвержены разного рода шокам внешним. У нас нет резервной валюты, о чем мы многократно с Антоном Германовичем (Силуановым, глава Минфина — ред.) повторяем", — сказала она.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.