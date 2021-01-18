МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Россияне в 2020 году стали чаще брать займы на решение проблем со здоровьем: доля таких ссуд увеличилась до 10% с 5,6% годом ранее, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости. Россияне взяли в декабре на четверть больше займов, чем год назад

Компания проанализировала свыше 100 тысяч займов, которые люди брали в МФО по всей России в 2020 году по отношению к 2019 году.

"Доля микрозаймов, которые клиенты брали на решение проблем со здоровьем, увеличилась по сравнению с 2019 годом почти в два раза – с 5,6% до 10% и таким образом попала в топ-4 целей займов", — выяснили эксперты.

Схожую динамику показали займы на образование, их доля увеличилась до 3,8% в 2020 году с 2% годом ранее. "Из-за соблюдения режима самоизоляции и перехода на удаленную работу у людей высвободилось дополнительное время, и многие предпочли потратить его на саморазвитие. С этим связан рост займов на обучение", — прокомментировал генеральный директор компании Андрей Пономарев.

По данным аналитиков, в отчетном периоде значительно сократилась доля займов на отдых и отпуск — с 4,3% в 2019 году до 2,2% в 2020 году. Также россияне стали реже брать займы на подарки и на рефинансирование кредитов в банках и прочих ссуд: в 2020 году на эти цели пришлось 5,6% и 0,9% от общего числа займов соответственно, тогда как годом ранее было 6,4% и 2,5%.

Наиболее популярными целями займов в прошлом году по-прежнему оставались личные нужды – 39,5%, ремонт жилья – 15,3% и крупные покупки — 12,3%.