МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. "Газпром" планирует разместить восьмилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Компания во вторник проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.

Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".