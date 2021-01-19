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2021-01-19T12:24:20+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210119/832838774.html
"Газпром" планирует разместить 8-летние евробонды в долларах
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"Газпром" планирует разместить восьмилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Компания во вторник проведет звонки с... ПРАЙМ, 19.01.2021
евробонды, газпром, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. "Газпром" планирует разместить восьмилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания во вторник проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению.
Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".