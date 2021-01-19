МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российский рынок слияний и поглощений за прошлый 2020 год мог обвалиться до уровня начала 2000-х, если бы не произошла сделка по покупке правительством Сбербанка.

Как пишет РБК со ссылкой исследование экспертов Refinitiv, на фоне падения рыночных сделок российского рынка слияний и поглощений (M&A) выросли публичные размещения акций и облигаций.

Что касается сделки по покупке правительством РФ контрольного пакета акций Сбербанка у регулятора (Банка России), то она, составив 70% от всего рынка слияний и поглощений, обеспечила сектору экономики рост в 2020 году.

По оценкам экспертов Refinitiv, суммарно, согласно объявленным сделкам с любым российским участием, за 2020 год сектор оценен в $46,7 млрд. Это более чем вдвое превышает результат 2019 года.

Покупка Сбербанка оценена в $33,9 млрд, это 70% от суммы всех сделок в денежном выражении.

Без нее рынок упал бы до минимума с 2002 года. 18 лет назад его оценивали в $8,8 млрд.