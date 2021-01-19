БРЮССЕЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия не исключает значительного роста неработающих кредитов (NPL) в банках Евросоюза на фоне проблем в экономике региона из-за борьбы с пандемией коронавируса, сообщил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис на пресс-конференции. Европейские банки вынуждены объединяться, чтобы выжить

Он отметил, что Европа переживает "экономический шок", однако пока не столкнулась с резким ростом просрочки. Уровень NPL в банках союза на конец первого полугодия 2020 года составлял 2,8% против 2,6% на конец 2019 года.

"Однако мы не можем исключить существенного увеличения неработающих кредитов в банках", — сказал представитель ЕК.

ЕС необходимо работать с этим вопросом, поскольку банки должны сохранять возможность кредитовать экономику и поддерживать тем самым ее восстановление от кризиса, добавил Домбровскис.

Еврокомиссия в декабре прошлого года предложила развивать вторичный рынок проблемных банковских активов в Евросоюзе, чтобы избежать в дальнейшем трудностей в экономике на фоне пандемии коронавируса.

Экономика ЕС весной текущего года погрузилась в самый серьезный со времён Второй мировой войны экономический кризис из-за ограничений, вводимых для борьбы с распространением коронавируса. Когда страны начали выходить из локдаунов, стала восстанавливаться и экономика. Однако осенью на фоне активизации вируса, власти вновь начали усиливать ограничения в ЕС.