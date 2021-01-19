МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Участились случаи использования злоумышленниками имени Московской биржи в мошеннических целях, сообщается на сайте биржи. Эксперт рассказал, зачем мошенникам нужен ваш номер СНИЛС

"Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются аналитиками или трейдерами Московской биржи и предлагают совершить инвестиции в акции российских и международных компаний под высокие проценты. Затем они пытаются получить у физического лица информацию о его банковских картах или просят провести платеж по своим реквизитам", — приводятся слова директора департамента операционных рисков и информбезопасности Мосбиржи Сергея Демидова в сообщении.

Отмечается, что на самом деле сотрудники биржи не обзванивают граждан, не могут просить данные платежных карт и не дают никаких инвестиционных рекомендаций, а для торговли на бирже физлицам необходимо обратиться в брокерскую компанию или банк, имеющий лицензию ЦБ РФ, заключить с ними договор и открыть брокерский счет, что можно сделать, в том числе онлайн.

Мосбиржа также призывает граждан быть внимательными и тщательно изучать предлагаемые им инвестиционные продукты и услуги.