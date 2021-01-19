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2021
https://1prime.ru/finance/20210119/832842892.html
Мосбиржа предупреждает о мошенничестве с использованием ее имени
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Участились случаи использования злоумышленниками имени Московской биржи в мошеннических целях, сообщается на сайте биржи. "Злоумышленники звонят потенциальной жертве,... ПРАЙМ, 19.01.2021
мосбиржа, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Участились случаи использования злоумышленниками имени Московской биржи в мошеннических целях, сообщается на сайте биржи.
"Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляются аналитиками или трейдерами Московской биржи и предлагают совершить инвестиции в акции российских и международных компаний под высокие проценты. Затем они пытаются получить у физического лица информацию о его банковских картах или просят провести платеж по своим реквизитам", — приводятся слова директора департамента операционных рисков и информбезопасности Мосбиржи Сергея Демидова в сообщении.
Отмечается, что на самом деле сотрудники биржи не обзванивают граждан, не могут просить данные платежных карт и не дают никаких инвестиционных рекомендаций, а для торговли на бирже физлицам необходимо обратиться в брокерскую компанию или банк, имеющий лицензию ЦБ РФ, заключить с ними договор и открыть брокерский счет, что можно сделать, в том числе онлайн.
Мосбиржа также призывает граждан быть внимательными и тщательно изучать предлагаемые им инвестиционные продукты и услуги.