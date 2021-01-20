МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Объем переводов из России через платежные системы в ноябре прошлого года упал до минимума с мая 2020 года, когда в стране завершался введенный из-за коронавируса режим самоизоляции, следует из данных ЦБ. Сбер увеличил доходы от комиссий за онлайн-переводы почти в 1,5 раза

Переводы за рубеж через платежные системы резко упали в апреле на фоне введения самоизоляции, а затем стали восстанавливаться, достигнув пика в июле. Однако уже в августе объемы вновь стали уменьшаться. В ноябре переводы за рубеж через платежные системы сократились на 5,6% — до 657 миллионов долларов, что стало минимальным результатом с мая прошлого года.

Основной объем переводов денежных средств из России традиционно приходится на страны СНГ. В последний месяц осени прошлого года в страны СНГ было переведено 547 миллионов долларов, что меньше показателя октября на 6%. В страны дальнего зарубежья переводы через платежные системы в ноябре также сократились — на 5,2%, до 109 миллионов долларов. Оба показателя являются минимумом с мая 2020 года.

Одновременно сокращались осенью и переводы через платежные системы в Россию: в ноябре они и вовсе уменьшились до минимума с июня прошлого года — 266 миллионов долларов. Переводы из стран СНГ упали в ноябре на 6,8%, до уровня июля прошлого года в 124 миллиона долларов. А денежные зачисления из стран дальнего зарубежья уменьшились на 2,7%, до минимальных с июня 142 миллионов долларов.