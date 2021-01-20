МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 38,97 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 96,0801% от номинала, средневзвешенная цена — 96,162% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 5,57% годовых, средневзвешенная доходность — 5,55% годовых. ОФЗ продолжают дешеветь, несмотря на относительно высокие цены на нефть

В целом в первом квартале 2021 года Минфин планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 1 триллион рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 450 миллиардов рублей, от 10 лет — также 450 миллиардов рублей.