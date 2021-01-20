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https://1prime.ru/finance/20210120/832852686.html
"Газпром" снизил ориентир доходности по евробондам в долларах
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"Газпром" в рамках размещения восьмилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, снизил ориентир доходности до уровня около 3,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в... ПРАЙМ, 20.01.2021
евробонды, газпром, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. "Газпром" в рамках размещения восьмилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, снизил ориентир доходности до уровня около 3,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
По его словам, спрос инвесторов на бумаги с погашением в январе 2029 года превышает 2,9 миллиарда долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,25-3,375% годовых.
Заявки на евробонды компания собирает в среду.
"Газпром" во вторник провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и "ВТБ Капитал".