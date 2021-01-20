МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам 2020 года поднялась на 22% в годовом выражении и составила 10,996 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация. Чистая прибыль Bank of America снизилась на 34,7% в 2020 году

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла за год на 23%, до 10,5 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 6,46 доллара против 5,19 доллара в 2019 году. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 48,198 миллиарда долларов, увеличившись на 16% по сравнению с предыдущим годом.

В релизе отмечается, что показатели по чистой прибыли и выручке за год (11 и 48 миллиардов долларов соответственно) стали рекордными.

Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам четвертого квартала 2020 поднялась в полтора раза в годовом выражении и достигла 3,385 миллиарда долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, поднялась в 1,6 раза и достигла 3,266 миллиарда долларов.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,81 доллара против 1,3 доллара, а скорректированная — 1,92 доллара, в то время как аналитики ожидали показатель в 1,3 доллара. Выручка составила 13,64 миллиарда долларов, на 26% превысив показатель предыдущего года, что оказалось лучше прогноза аналитиков, ожидающих показатель на уровне 11,5 миллиарда.

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.