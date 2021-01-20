МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам 2020 года выросли на 1,23% (+27,982 тонны) и на 1 января 2021 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Банк России присоединился к Глобальному кодексу валютного рынка

Регулятор в течение декабря, как и девять предыдущих месяцев, не закупал золото. Резервы золотом Банк России пополнял только первом квартале, и приостановил с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указывал ЦБ.

Стоимость золота в резервах за год выросла на 25,71% — до 138,754 миллиарда на 1 января 2021 года с 110,379 миллиарда долларов на 1 января 2020 года. Доля золота в международных резервах за год увеличилась до рекордных 23,29% с 19,91%.

Только в последнем месяце 2020 года стоимость золота в резервах выросла на 3,8% с 133,67 миллиарда долларов на 1 ноября, а доля золота в международных резервах несколько сократилась — с 23,79%.

Банк России в течение 2019 года, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).

За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).