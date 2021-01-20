ЛОНДОН, 20 янв — ПРАЙМ. Более 2,5 тысяч рабочих мест финансового сектора были переведены из Великобритании во Францию из-за Brexit, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на главу Банка Франции Франсуа Виллероя де Галау. Эксперты прогнозируют проблемы на первых порах действия сделки Brexit

По его словам, финансовые компании и банки, зарегистрированные в Великобритании, также перевели во Францию свои активы в объеме не менее 170 миллиардов евро. Также рабочие места и активы британские компании перемещали в Дублин, Амстердам и Франкфурт.

"Несмотря на пандемию, почти 2,5 тысячи рабочих мест уже переведены и около 50 британских организаций авторизировали перемещение активов на сумму не менее 170 миллиардов евро во Францию ​​в конце 2020 года", — заявил Виллерой де Галау, добавив, что в текущем году указанная тенденция продолжится.

Великобритания и ЕС 31 декабря завершили переходный период по Brexit, заключив чуть ранее соглашение о торговом сотрудничестве. Однако в документе сотрудничество в области финансовых услуг не было прописано детально. Стороны условились, что до марта текущего года разработают план по дальнейшему взаимодействию на финансовом рынке.