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Более двух тысяч британских финансистов переехали во Францию из-за Brexit
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Более 2,5 тысяч рабочих мест финансового сектора были переведены из Великобритании во Францию из-за Brexit, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на главу Банка... ПРАЙМ, 20.01.2021
франция, великобритания, brexit, новости, мировая экономика, экономика, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЛОНДОН, 20 янв — ПРАЙМ. Более 2,5 тысяч рабочих мест финансового сектора были переведены из Великобритании во Францию из-за Brexit, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на главу Банка Франции Франсуа Виллероя де Галау.
По его словам, финансовые компании и банки, зарегистрированные в Великобритании, также перевели во Францию свои активы в объеме не менее 170 миллиардов евро. Также рабочие места и активы британские компании перемещали в Дублин, Амстердам и Франкфурт.
"Несмотря на пандемию, почти 2,5 тысячи рабочих мест уже переведены и около 50 британских организаций авторизировали перемещение активов на сумму не менее 170 миллиардов евро во Францию в конце 2020 года", — заявил Виллерой де Галау, добавив, что в текущем году указанная тенденция продолжится.
Великобритания и ЕС 31 декабря завершили переходный период по Brexit, заключив чуть ранее соглашение о торговом сотрудничестве. Однако в документе сотрудничество в области финансовых услуг не было прописано детально. Стороны условились, что до марта текущего года разработают план по дальнейшему взаимодействию на финансовом рынке.