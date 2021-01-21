МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Сбербанк подал заявку в ЦБ на регистрацию платформы для выпуска собственной криптовалюты — сберкоина, рассчитывает на ее запуск к весне, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Россияне скупают видеокарты на фоне криптовалютного бума

"С 1 января в России вступил в действие закон о цифровых финансовых активах. Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни еще на прошлой неделе. Соответственно, рассчитываем на то, что наша заявка будет одобрена", — сказал Попов.

"Цифровые финансовые активы в соответствии с законом можно выпускать на зарегистрированной площадке, и в том числе, одним из возможных финансовых активов будет являться фиатный коин на рубль, и, собственно, технологически банк готов к выпуску и работе с этим инструментом", — пояснил Попов.

Внутри банка технологию уже протестировали. "Видим, что оно работает, для клиентов оно удобно", — отметил он. В первую очередь новую технологию банк планирует применять в области цифровых векселей. "Самое простое применение — цифровой вексель. Как нам кажется, замена бумажного векселя на электронный открывает большие возможности", — добавил Попов.

"Да, надеюсь, что так и будет", — ответил он на вопрос, есть ли вероятность того, что сберкоин появится к весне. Эксперт предупредил инвесторов о пузыре на рынке криптовалют

В августе прошлого года Попов говорил, что банк может выпустить стейблкоин с привязкой к рублю, который может стать инструментом расчетов за другие цифровые финансовые активы. В ноябре глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты — сберкоина, и может начать эксперимент в 2021 году.

Стейблкоин (от англ. stablecoin) — общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют.