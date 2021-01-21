МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Банк России оценивает в 600 миллиардов рублей вложения россиян в "мутные" инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием; власти не должны позволить гражданам потерять деньги на сложных инвестпродуктах, суть которых они не понимают, сообщил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Банк России ввел новые ограничения на сделки для инвесторов-новичков

По его словам, для ЦБ было неожиданным то количество физических лиц, которые впервые пришли на фондовый рынок. "Мы увидели также рост субститутов инвестиционного страхования жизни, то есть вот этих "мутных" продуктов, как я их называю, определить цену по которым невозможно, и невозможно нормальному человеку, даже образованному, спрогнозировать доходность по этим продуктам", — сказал Швецов.

Как отметил первый зампред ЦБ, эти две тенденции — появление большого количества физических лиц абсолютно без опыта и появление широкого предложения продуктов с "мутной" структурой — естественным образом создали опасения относительно доверия на финансовом рынке, относительно того, что ожидания граждан, приобретших такие продукты, соответствуют действительности. "До 600 миллиардов рублей мы сейчас оцениваем портфель таких продуктов на руках граждан", — сказал он, выразив мнение, что более половины этого портфеля была привлечена в 2020 году.

"Мы не можем себе позволить, приняв столько усилий по вовлечению граждан в инвестиционный процесс, дискредитировать рынок капитала и дать гражданам потерять свои деньги, а самое главное не просто их потерять, а потерять их при неправильных ожиданиях. У нас возникла обеспокоенность по поводу создавшейся ситуации. Мы абсолютно уверены, что значительная часть инвесторов, которые инвестируют в такие продукты, к сожалению, неправильно понимают, что они купили, и это формирование неправильных ожиданий основано не столько на отсутствии достаточных знаний, а сколько на прямом введении граждан в заблуждение относительно характеристик продукта", — добавил Швецов.

По его словам, речь идет о продуктах, ценообразование которых чрезвычайно сложно и непрозрачно; вовлечено в эти продукты несколько сотен тысяч россиян, при этом 90 с лишним процентов продаж этих продуктов обеспечили около десяти российских розничных банков. "Это же продается пенсионерам, людям пожилого возраста, людям, которые не разбираются", — сказал первый зампред ЦБ.

Структурные облигации не могут приобретать неквалифицированные инвесторы, поэтому в значительной степени то, чем на сегодняшний день неквалифицированные инвесторы владеют, — это инвестиционные облигации, то есть структура в купоне с якобы защищенным основным долгом. "Почему якобы? Потому что на самом деле за этой защитой никого и ничего нет", — отметил Швецов. Сбербанк планирует к весне запустить собственную цифровую валюту

При этом ЦБ РФ увидел в ряде структурных продуктов признаки пирамид. "Там есть признаки пирамид, но признать это пирамидой мы на сегодняшний день не можем. Мы не видим до конца баланс — этот баланс раскрывается не полностью, хотя и аудируется. Поэтому мы сейчас этим занимаемся, по крупным эмитентам мы выясняем, насколько эмитенты состоятельны в выполнении своих обязательств", — сказал он.

ЦБ РФ ранее неоднократно выражал опасения относительно приобретения гражданами в значительной степени через физические офисы банков сложных финансовых инструментов. В середине декабря регулятор опубликовал письмо с рекомендацией кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать сложные инвестиционные продукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки.

В четверг в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования неквалифицированных инвесторов. Документ переносит на полгода введение обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов на право покупки сложных инвестиционных продуктов – с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года.