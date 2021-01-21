МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Банк России планирует сделать покупку полисов инвестиционного страхования жизни и цифровых финансовых активов доступной только инвесторам, прошедшим тестирование, рассказал журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Центробанк раскрыл, сколько россияне вложили в "мутные" инвестпродукты

"Мы договорились так же, не в рамках этого закона (речь о законопроекте о запрете продаж неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов – ред.), но перенести на тестирование и страхование жизни инвестиционное (ИСЖ), и цифровые финансовые активы (ЦФА) и утилитарные права", — сказал он.

"Сейчас по утилитарным правам и цифровым финансовым активам стоят кэпы по суммам: 600 тысяч рублей для утилитарных прав в год на человека, и по ЦФА – 600 тысяч рублей в рамках одной площадки на человека. По ИСЖ – это публичный договор – ограничений нет. Для того, чтобы исключить арбитраж, мы и ИСЖ, и ЦФА с утилитаркой переводим в формат тестирования и "последнего слова". Это тоже важно", — добавил он.

ЦБ РФ ранее рекомендовал страховщикам и их агентам ограничить продажу ряда страховых продуктов с инвестиционной составляющей тем гражданам, у которых нет профессиональных финансовых знаний. Прежде всего, имеются в виду полисы инвестиционного страхования жизни и некоторые программы накопительного страхования жизни (НСЖ). ЦБ полагает, что договоры страхования жизни с участием клиента в инвестдоходе страховщика имеют высокие инвестиционные риски и сложны для понимания широкого круга лиц.

В четверг в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов до начала тестирования неквалифицированных инвесторов. Документ переносит на полгода введение обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов на право покупки сложных инвестиционных продуктов – с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года.