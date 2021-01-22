МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Биткоин продолжит умеренно корректироваться вниз в ближайшие несколько дней, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

В пятницу ходе торгов стоимость криптовалюты опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с 5 января.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.00 мск стоимость биткоина падает на 7,14%, до 31 866 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 7,94%, до 31 813 долларов. Динамика везде приводится за сутки. Зачем "роняют" доллар. Мир на грани глобальных валютных войн

"Состояние крипторынка, сформировавшееся к утру 22 января, говорит о том, что текущий медвежий тренд не является сиюминутной корректировкой и, скорее всего, будет продолжаться в ближайшие несколько дней. Текущее настроение участников достаточно подавленное, что будет определять ближайшую динамику курса. По нашим оценкам, курс биткоина будет колебаться около отметки в 31 000 долларов и к концу дня составит 31 100 долларов за монету", — прокомментировал Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.