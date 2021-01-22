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2021
https://1prime.ru/finance/20210122/832867104.html
Visa рассказала о перспективах развития оплаты по QR-коду в России
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https://россиясегодня.рф
В России отсутствуют перспективы развития оплаты по QR-коду, спрос на эту технологию невелик как со стороны потребителей, так и банков и бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой... ПРАЙМ, 22.01.2021
платежи, visa, qr-код, новости, экономика, финансы, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. В России отсутствуют перспективы развития оплаты по QR-коду, спрос на эту технологию невелик как со стороны потребителей, так и банков и бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова генерального директора Visa в России Михаила Бернера.
"[Сейчас] настолько сильно начали развиваться мобильные платежи, что это [QR-платежи] не имеет большого смысла, то есть мы не увидели в этом большой перспективы", — отметил он.
Бернер считает, что в дальнейшем будет наблюдаться рост спроса на мобильные платежи. По словам гендиректора, по сравнению с другими странами, в России больше всего прибегают к платежам смартфоном.
Он отметил, что платить с помощью QR-кодов клиентам сложнее: "Одно дело — вы приложили телефон, даже, может быть, ввели пароль. И совсем другое — вы должны сфотографировать QR-код, зайти в какое-то приложение своего банка или специальное приложение, привязать к нему свою карту. Клиентский опыт совершенно точно не такой же бесшовный, каким он является в случае телефона".
Оплата с помощью телефона появилась в России в 2016 году, когда были запущены мобильные кошельки Samsung Pay и Apple Pay.