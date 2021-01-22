МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Падение цены самой популярной криптовалюты, биткоина, вероятнее всего, связано с активной фиксацией прибыли крупными инвесторами, заявил РИА Новости директор Binance (крупнейшая биржа по объему торгов криптовалютами) в России Глеб Костарев.

В пятницу стоимость криптовалюты уже опускалась ниже 30 тысяч долларов впервые с 5 января.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.50 мск стоимость биткоина падала на 7,84% — до 31 721 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 9,2% — до 31 530 долларов. Динамика везде приводится за сутки. Россия получила шанс закрепиться на азиатском рынке нефти

"Вероятнее всего, это (коррекция биткоина вниз — ред.) происходит из-за активной фиксации прибыли крупными инвесторами, так как текущую волатильность сложно связать с корреляцией на макроэкономическую ситуацию в мире", — прокомментировал Костарев.

Эксперт отметил, что традиционные рынки, например, ведущие американские фондовые индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones, закрылись позитивной динамикой после инаугурации нового президента США. "Традиционные инвесторы надеются, что новая администрация сосредоточится на реализации мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии", — сказал он.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, после чего откатился вниз.